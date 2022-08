Europei di Roma: Marsaglia oro e Tocci bronzo dal trampolino 3 metri

20-08-2022 18:37

I campionati europei degli sport acquatici di Roma continuano a essere straordinari per l’Iialia. Nei tuffi dal trampolino tre metri maschile sono arrivate infatti altre due medaglie: Lorenzo Marsaglia ha vinto l’oro, dominando la gara col punteggio di 453,85, mentre Giovanni Tocci ha conquistato il bronzo con 392,70. In mezzo ai nostri due portacolori il britannico Jordan Houlen, argento con 428,55.

Gli unici precedenti ori continentali in questa gara sono stati quelli di Giorgio Cagnotto a Barcellona 1970 e Klaus Dibiasi a Vienna 1974, la medaglia invece mancava dal bronzo di Michele Benedetti agli Europei di Torino 2009.

La gara della piattaforma sincro femminile ha visto invece Elettra Neroni e Maia Biginelli classificarsi al quarto posio (267,48), oro alle britanniche Andrea Spendolini Sirieix e Lois Toulson (303,60), argento alle ucraine Kseniia Bailo e Sofiia Lyksun (298,86), bronzo alle tedesche Christina ed Elena Wassen (289,86).

Di seguito le parole di Marsaglia e Tocci su federnuoto.it.

Lorenzo Marsaglia: “Mi tremano le gambe. E’ la prima volta che faccio una gara del genere, senza sbavature. La cosa più bella è che sono sul podio con il mio grande amico Giovanni. Sono contentissimo non ho parole: ci metterò del tempo per realizzare. Dedico quest’oro alla mia allenatrice Benedetta (Molaioli) che finalmente sono riuscito a buttare in acqua per festeggiare”.

Giovanni Tocci: “Sono stato bravo a recuperare dopo il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato. Sono stato aiutato anche dal pubblico che mi ha caricato, sostenuto e non demoralizzato. Lorenzo è stato bravissimo, se lo merita e sono contentissimo per lui. Un europeo fin qui fantastico per tutta la squadra”.