Europei di volley: la Polonia conquista il bronzo

I Campioni del Mondo della Polonia hanno sconfitto la Serbia per 3-0 (25-22; 25-16; 25-22) nella finale per il terzo-quarto posto agli Europei di Volley 2021. La sfida tra le due grandi deluse della rassegna continentale finisce con un dominio polacco, anche se la Spodek Arena si aspettava, ad inizio torneo, di dover tifare oggi per la vittoria del titolo.

I padroni di casa saliranno sul terzo gradino del podio, accanto sicuramente a Italia e Slovenia, con la finale in programma alle ore 20.30. Per la Poloniai tratta del quarto bronzo della storia dopo quelli del 1967, 2011 e 2019. Eliminata anche ai quarti di finale di Tokyo 2020, non è stato un anni indimenticabile per i biancorossi così come non lo è stato per la Serbia, Campione d’Europa in carica e neanche qualificata per la rassegna nipponica

A splendere oggi sono stati lo schiacciatore Wilfredo Leon (14 punti, 3 muri) e l’opposto Bartosz Kurek (11 punti).

OMNISPORT | 19-09-2021 19:33