Europei donne 2022: Svezia e Olanda in semifinale

17-07-2022 21:32

Come prevedibile sono la Svezia e l’Olanda nel gruppo C a qualificarsi per i quarti di finale degli Europei femminili di Inghilterra 2022. Le scandinave sono prime nel girone grazie alla differenza reti migliore di quella delle orange, 8-2 a 8-4: oggi infatti hanno travolto il Portogallo al Leigh Sports Village di Leigh per 5-0 con gol di con doppietta di Filippa Angeldal al 31’ e al 45’, autogol di Carole Costa nel recupero del primo tempo, gol di Kosovare Asllani al 54’ e Stina Blackstenus al 91’. Le tulipane invece hanno battuto a Bramall Lane di Sheffield “solo” per 4-1 la Svizzera, a segno Stephanie van der Gragt al 49’, pareggia Geraldine Reuteler al 53’, poi le olandesi dilagano nel finale con una doppietta di Romee Leuchter all’84’ e all’89’ e gol di Victoria Pelova al 94’.