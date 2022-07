Europei femminili 2022, il calendario di tutte le partite. Quando gioca l'Italia

06-07-2022 12:50

Il Campionato Europeo di calcio femminile, edizione 2022, si disputa in Inghilterra. Calcio di inizio mercoledì 6 luglio alle ore 21.00 con Inghilterra-Austria. La finale è prevista per il 31 luglio. Al torneo partecipano 16 squadre. Il format prevede una prima fase con 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. Le migliori classificate di ciascun gruppo passano ai quarti di finale. Dopo di che si procede con partite a eliminazione diretta, fino alla finale che si disputerà il 31 luglio.

1° turno: partite e risultati

L’Italia di Milena Bertolini è stata inserita nel Gruppo D con Francia, Islanda e Belgio. Il debutto domenica 10 luglio alle 21.00 contro la Francia; poi il 14 luglio contro l’Islanda e infine il Belgio il 18 luglio.

Partite Gr. data ora Inghilterra-Austria A mer 6 lug 21:00 Norvegia-Irlanda del Nord A gio 7 lug 21:00 Spagna-Finlandia B ven 8 lug 18:00 Germania-Danimarca B ven 8 lug 21:00 Portogallo-Svizzera C sab 9 lug 18:00 Olanda-Svezia C sab 9 lug 21:00 Belgio-Islanda D dom 10 lug 18:00 Francia-ITALIA D dom 10 lug 21:00 Austria-Irlanda del Nord A lun 11 lug 18:00 Inghilterra-Norvegia A lun 11 lug 21:00 Danimarca-Finlandia B mar 12 lug 18:00 Germania-Spagna B mar 12 lug 21:00 Svezia-Svizzera C mer 13 lug 18:00 Olanda-Portogallo C mer 13 lug 21:00 ITALIA-Islanda D gio 14 lug 18:00 Francia-Belgio D gio 14 lug 21:00 Austria-Norvegia A ven 15 lug 21:00 Irlanda del Nord-Inghilterra A ven 15 lug 21:00 Danimarca-Spagna B sab 16 lug 21:00 Finlandia-Germania B sab 16 lug 21:00 Svezia-Portogallo C dom 17 lug 18:00 Svizzera-Olanda C dom 17 lug 18:00 ITALIA-Belgio D lun 18 lug 21:00 Islanda-Francia D lun 18 lug 21:00

Quarti di finale

Vincitrice gruppo A-Seconda gruppo B mer 20 lug 21:00 Vincitrice gruppo B-Seconda gruppo A gio 21 lug 21:00 Vincitrice gruppo C-Seconda gruppo D ven 22 lug 21:00 Vincitrice gruppo D-Seconda gruppo C sab 23 lug 21:00

Semifinali

Vincente QF1-Vincente QF3 mar 26 lug 21:00 Vincente QF2-Vincente QF4 mer 27 lug 21:00

Finale

Vincente S1-Vincente S2 dom 31 lug 21:00

Dove vedere le partite del campionato europeo di calcio femminile, in diretta tv

Le partite di Euro22, il campionato europeo di calcio femminile, sono trasmesse in tv dalla Rai che le inserirà di volta in volta nei suoi canali. Anche per quanto riguarda lo streaming, l’utente dovrà fruirlo sulla piattaforma RaiPlay. Il consiglio è di seguire la Guida Tv di Virgilio Sport per sapere quando e dove vedere le partite.

FAQ Quando inizia l'Europeo di calcio femminile? Il 6 luglio 2022 Quando finisce l'Europeo di calcio femminile? Domenica 31 luglio 2022 In quale girone gioca la Nazionale italiana? Nel girone A con Belgio, Francia e Islanda

VIRGILIO SPORT