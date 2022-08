16-08-2022 21:50

L’azzurro Yeman Crippa vince la medaglia di bronzo nei 5000 metri agli Europei di Monaco di Baviera. Primo il norvegese Jakob Ingebrigtsen, secondo lo spagnolo Mohamed Katir El Haouzi. Tredicesimo posto per l’altro italiano Pietro Riva.

Grande prova di Crippa in una distanza che non è propriamente la sua vista la maggiore propensione per i 10mila metri, prova che lo vedrà protagonista domenica.