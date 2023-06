Europei, nuoto artistico: oro per Minisini – Ruggiero

La coppia del duo misto autrice di una gara di altissimo livello

22-06-2023 12:22

Nella finale del duo misto agli European Games Giorgio Minisini e Linda Ruggiero hanno dominato. I due hanno conquistato l’oro grazie a una routine con un alto grado di difficoltà (28.900) che hanno confermato in gara. Anche in questa occasione hanno riproposto il tema del “Rinascimento” ottenendo uno score totale di 242.3599 (142.2099 negli elementi, 100.6500 nell’impressione artistica con 0.5 di penalità per i movimenti aggiuntivi richiesti non eseguiti). Alle loro spalle a completare il podio la coppia spagnola composta da Emma Garcia Garcia e Dennis Gonzalez Boneu (216.5867) e quella britannica formata da Beatrice Lennon Crass e Ranjuo Charles Tomblin (203.4916).