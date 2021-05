Europei, prima medaglia in vasca: Italia bronzo nella 4x100 SL

Dopo le medaglie ottenute nei tuffi, nel nuoto artistico e nelle acque libere, arriva il primo podio in vasca nella Kermesse di Budapest, sede dell’Europeo 2021 di nuoto. È bronzo per la staffetta 4×100 sl maschile.

Sul podio salgono Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, in una lotta davvero combattuta per il secondo posto con la Gran Bretagna, che tuttavia riesce a beffare gli azzurri negli ultimi metri. Oro per la Russia, argento dunque per la Gran Bretagna e bronzo per l’Italia, con 3:11.87, a 1.46 dai leader.

In prima frazione, davvero notevole l’acuto di Alessandro Miressi, 47.74 che gli vale il nuovo record italiano sulla distanza.

OMNISPORT | 17-05-2021 20:07