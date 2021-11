Europei Pallamano 2022, non ci sarà una bolla: obbligatorio il vaccino

29-11-2021 15:45

Si stanno definendo in queste ore i protocolli di sicurezza che saranno in vigore ai prossimi Europei di Pallamano in programma a gennaio 2022. Nello specifico, non sarà prevista nessun tipo di bolla, mentre per tutti gli atleti sarà obbligatorio essersi vaccinati contro il Covid-19. Ecco le parole del segretario generale dell’EHF Martin Hausleitner:

“Abbiamo fatto della sicurezza la massima priorità all’EHF EURO 2022 maschile. Il sistema che metteremo in atto offre un’elevata possibilità che tutti coloro che sono direttamente coinvolti nella competizione siano protetti. Allo stesso tempo, nel caso in cui venga rilevata un’infezione, le persone che sono entrate in contatto con la persona positiva non saranno classificate come contatto immediato e quindi potranno, dopo aver fornito un test negativo, continuare la competizione”.

