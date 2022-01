Europei pattinaggio di figura, argento per Daniel Grassl

14-01-2022 21:25

Agli Europei di pattinaggio di figura in corso di svolgimento a Tallinn, in Estonia, splendida medaglia d’argento per Daniel Grassl nell’artistico maschile. Il 19enne altoatesino, quinto dopo il programma corto, polverizza il suo record personale nel libero risultando secondo sia in questo segmento di gara sia nella classifica finale alle spalle del russo Mark Kondratiuk, che diventa il nuovo campione d’Europa. Scende dal primo posto di metà gara al quarto finale invece l’altro russo Andrey Mozalev.

286,56 i punti totali per Kondratiuk, 274,48 per Grassl, anch’esso record personale, 272,08 quelli del lettone Deniss Vasiljevs, bronzo. Nono e quindicesimo gli altri due azzurri Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola. Per l’Italia è l’ottava medaglia continentale nell’artistico maschile dopo i due ori, un argento e due bronzi di Carlo Fassi a metà degli anni cinquanta, l’argento di Samuel Contesti nel 2009 e il bronzo di Matteo Rizzo nel 2019.

