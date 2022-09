Europei, Spagna campione: la Fip si congratula con Scariolo

18-09-2022 23:08

La Spagna batte la Francia 88-76 in finale e torna a vincere gli Europei dopo sette anni dall’ultima volta: per i giallorossi è il quarto trionfo nella storia. I ragazzi di Scariolo hanno dominato praticamente per quasi tutto il match, allungando fin dal primo quarto.

Protagonista assoluto Juancho Hernangomez con 27 punti (nominato MVP della finale con 6/7 da 3 nel secondo quarto e 7/9 totale), 14 quelli del fratello Willy. Dall’altra parte 23 di Evan Fournier, 16 di Thomas Heurtel e 13 di Guerschon Yabusele. Delude invece Rudy Gobert, che ha ricevuto un trattamento speciale in difesa: solo 6 i punti del giocatore Nba.

Il presidente della Fip Petrucci si è voluto congratulare col tecnico della Virtus Bologna: “La Spagna batte la Francia 88-76 e si aggiudica l’EuroBasket 2022. Sergio Scariolo, capo allenatore della Nazionale spagnola e della Virtus Segafredo Bologna ha vinto per la quarta volta in carriera un campionato europeo. A Scariolo vanno i sentiti complimenti e le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci e della pallacanestro italiana.

Alla guida della nazionale spagnola Scariolo aveva vinto già le edizioni dell’EuroBasket 2009, 2011 e 2015, il Mondiale 2019, due medaglie ai Giochi Olimpici (argento Londra 2012, Bronzo Rio de Janeiro) e il Bronzo all’EuroBasket 2017. L’ennesima affermazione di Scariolo conferma la bontà della scuola tecnica italiana”.