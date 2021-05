Europei su strada 2021, svelato il programma

Dopo il rinvio dello scorso anno e la scelta (fortunata per i colori azzurri) di correre a Plouay, il Trentino è pronto a ospitare gli Europei di ciclismo su strada.

In programma dall’8 al 12 settembre, la rassegna continentale assegnerà complessivamente 13 maglie, 7 a cronometro e 6 in linea. Il via verrà dato dalla prova contro il tempo riservata alle donne juniores, mentre a chiudere la manifestazione quattro giorni più tardi sarà la gara Élite uomini dove Giacomo Nizzolo metterà in palio la maglia conquistata nel 2020 in Francia.

Di seguito il programma completo:

Mercoledì 8 settembre – Cronometro

09h15 – Juniores Donne (22,4 km)

10h45 – Juniores Uomini (22,4 km)

14h30 – Relais mixte (43,2 km)

Giovedì 9 settembre – Cronometro

09h15 – U23 Donne (22,4 km)

10h45 – Élite Donne (22,4 km)

14h15 – U23 Uomini (22,4 km)

16h00 – Élite Uomini (22,4 km)

Venerdì 10 settembre – Prove in linea

09h00 – Juniores Uomini (107,2 km)

13h50 – Juniores Donne (67,6 km)

16h30 – U23 Donne (80,8 km)

Sabato 11 settembre – Prove in linea

09h00 – U23 Uomini (133,6 km)

14h15 – Élite Donne (107,2 km)

Domenica 12 settembre – Prova in linea

12h30 – Élite Uomini (179,2 km)

OMNISPORT | 04-05-2021 16:04