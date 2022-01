Europei Tallinn, una mostruosa Valieva in testa dopo il programma corto

13-01-2022 18:21

Grazie a uno spettacolare programma corto che le è valso il record del mondo col punteggio di 90,45 la 15enne russa Kamila Valieva comanda a metà gara dell’artistico femminile degli Europei di patinaggio di figura di Tallinn. Secondo postto e record personale per la belga Loena Hendrickx (76,25), terza e quarta con una caduta ciascuna le altre due russe Alexandra Trusova (75,13) e Anna Shcherbakova (69,05). Brave le 19enni azzurre Marina Piredda, esordiente alla rassegna continentale, e Lara Naki Gutmann, entrambe qualificate per il programma libero, rispettivamente in quattordicesima (59,53) e ventitreesima posizione (52,94).

OMNISPORT