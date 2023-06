Europei U21, Svizzera-Italia: probabili formazioni

Così in campo le due compagini

25-06-2023 11:55

Dopo la sconfitta subita ai danni della Francia per 2-1 con responsabilità da parte dell’Arbitro, gli azzurrini di Nicolato quest’oggi alla Cluj Arena si preparano ad affrontare la Svizzera U21 alla Cluj Arena alle ore 18, con diretta su RAI 2. La squadra italiana deve conquistare i tre punti per rimanere in corsa per le qualificazioni ai quarti di finale. Queste le scelte dei due CT.

SVIZZERA U21 (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilkovic. Ct. Rahmen;

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. Ct. Nicolato.