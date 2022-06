Europei Under 19, semifinale Inghilterra-Italia: la diretta live

28-06-2022 16:43

INGHILTERRA-ITALIA 1-1 (13′ rig. Miretti; 59′ Scott)

79′ C’è stanchezza anche nelle fila dell’Inghilterra. Si avvicinano i tempi supplementari, ma nessuna delle due squadre sta rinunciando a provare a risolvere la partita prima del 90′

74′ BALDANZI! Lampo dell’Italia con il nuovo entrato, che vola via sulla sinistra e calcia in diagonale: Cox respinge, poi Casadei non riesce a raccogliere il tap in

73′ Altre due sostituzioni nell’Italia. Fontanarosa rileva Fabbian e Baldanzi prende il posto di Giovane

70′ BYNOE-GITTENS! Il talentino 17enne del Borussia Dortmund è imprendibile per i giocatori dell’Italia: destro a giro dall’interno dell’area e bella risposta in tuffo di Desplanches che si rifugia in angolo. Prima del corner, è tempo di cooling break

69′ L’Italia sembra aver superato il momento di difficoltà dopo aver subito il pareggio, ma la squadra di Nunziata pare meno brillante sul piano fisico rispetto agli inglesi, trasformati dopo la tripla sostituzione del ct Foster

65′ Ammonizione per Faticanti. Fallo tattico del centrocampista della Roma per impedire la ripartenza di Bynoe-Gittens e ancora un giallo in casa Italia

63′ Doppia sostituzione nell’Italia. Mulazzi rileva Turicchia, non cambia nulla dal punto di vista tattico sulla fascia destra azzurra. Dentro anche Volpato per un Ambrosino piuttosto affaticato

61′ Ammonizione per Ghilardi. Adesso l’Italia è in difficoltà: il difensore del Verona superato da Bynoe-Gittens abbatte l’avversario e si prende il cartellino giallo

59′ Arriva il pari degli inglesi, proprio con un nuovo entrato: bello stacco del giocatore del Bristol che brucia Giovane da azione d’angolo e non dà scampo a Desplanches. Tutto da rifare per gli Azzurri!

59′ PAREGGIA L’INGHILTERRA! SCOTT!

57′ Triplo cambio per l’Inghilterra. Entrano Scott e Bynoe-Gittens e Oyegoke, escono Iroegbunam, Norton-Cuffy e Ramsey

54′ CHUKWUEMEKA! Occasione per l’Inghilterra, con percussione del centrocampista che si incunea nell’area azzurra: Deschplances è reattivo e respinge

50′ CASADEI! Il primo spunto della ripresa è dell’Italia! Buon terzo tempo del gioiellino dell’Inter da corner, ma il tentativo di testa è centrale: blocca Cox

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO! Inghilterra e Italia ripartono senza sostituzioni

Un’Italia solida e di personalità è meritatamente avanti all’intervallo. Gli Azzurrini stanno capitalizzando il rigore trasformato in avvio da Miretti. Inghilterra finora sottotono, con poco ritmo e qualche smagliatura di troppo in difesa. Ancora 45 minuti separano l’Italia dalla finale!

45′ + 4′ SI VA AL RIPOSO! L’Italia chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0!

44′ Concessi quattro minuti di recupero

44′ DEVINE! Ancora una sbavatura in uscita per l’Italia vicino alla propria area, il pallone arriva a Devine che prova ad incrociare al volo dopo un cambio di campo, provvidenziale la chiusura in scivolata di capitan Giovane!

42′ Ultimi minuti del primo tempo, l’Inghilterra ha alzato la linea del pressing: Azzurri in leggera sofferenza in questo frangente

38′ DESPLANCHES! Prodezza del portiere azzurro che sulla parabola di Vale devia in angolo nonostante una deviazione in barriera che aveva cambiato la traiettoria del tiro

37′ Ammonizione per Desplanches. L’Italia si è fatta trovare impreparata su un lancio lungo e il giovane portiere del Milan è uscito a valanga su Devine al limite dell’area: solo cartellino giallo per l’estremo difensore azzurro e punizione per l’Inghilterra

35′ Meno dieci alla fine del primo tempo e ritmi decisamente più bassi rispetto ai primi minuti, a tutto vantaggio dell’Italia, che non ha interessi ad accelerare. Ora è l’Inghilterra a manovrare, ma in modo sterile

31′ Superato il primo terzo di partita, Italia meritatamente in vantaggio grazie al rigore di Miretti. Azzurrini ottimamente disposti in campo, l’Inghilterra fatica a trovare spazi e concede qualcosa in fase difensiva

28′ Cooling break a Senec. La giornata è molto calda e l’arbitro concede 60 secondi di pausa per permettere ai giocatori di rinfrescarsi

24′ L’Italia si fa male ancora da sola nelle uscite palla al piede: Fabbian scivola, Turicchia sbaglia e Chukwuemeka può avanzare fino al limite, il tiro viene rimpallato dalla difesa azzurra

20′ Che bella Italia! Azione di qualità della squadra di Nunziata, con Ambrosino molto bravo anche tra le linee: il pallone arriva a Faticanti che ci prova dalla distanza, ma il tentativo si spegne sul fondo

17′ Il vantaggio dell’Italia non ha cambiato il canovaccio tattico del match. L’Italia palleggia, l’Inghilterra fa densità e punta sulle ripartenze. Qualche errore di troppo in uscita dalla propria area per gli Azzurrini, comunque molto corti e compatti

13′ Subito capovolgimento di fronte dopo il salvataggio di Desplanches su Ramsey e su un altro errore inglese ai limiti della propria area Miretti recupera palla e viene atterrato in area! L’arbitro georgiano Kikacheishvili assegna il rigore che il gioiello della Juve trasforma a fil di palo

12′ GOL! MIRETTI TRASFORMA! ITALIA IN VANTAGGIO!

12′ RIGORE PER L’ITALIA!

10′ RAMSEY! Arriva la prima occasione per l’Inghilterra: errore in uscita dell’Italia e la squadra di Foster arriva in porta con due passaggi, ma Desplanches è bravo a salvarsi con i piedi sul trequartista dell’Aston Villa!

8′ L’Italia ha approcciato la partita con personalità, ma l’Inghilterra sta chiudendo bene gli spazi tra le linee rendendo difficile il palleggio azzurro

4′ MIRETTI! Gran pennellata del talento della Juventus, Cox si riscatta e vola per deviare in angolo

3′ Subito Ambrosino! L’Italia recupera un buon pallone sulla trequarti con Nasti su errore del portiere inglese Cox in disimpegno: Ambrosino si guadagna una punizione dal limite. Ammonizione per l’autore del fallo Iroegbunam

FISCHIO D’INIZIO! Via alla prima semifinale dell’Europeo Under 19! L’inizio del match è stato preceduto dal Black Lives Matter da parte dei giocatori inglesi

16.56 Sono in corso gli inni nazionali

16.55 Nell’undici iniziale scelto dal ct dell’Italia Carmine Nunziata c’è una novità rispetto alle previsioni: sulla fascia destra della difesa Riccardo Turicchia, giocatore della Juventus Under 23, è preferito a Fabio Mulazzi, che milita invece nell’Under 19 bianconera e che torna disponibile dopo aver saltato l’ultimo impegno del girone per squalifica.

16.52 Al “National Training Centre” di Senec si disputa la prima semifinale dell’edizione 2022 del torneo continentale Under 19, la cui fase finale si svolge in Slovacchia. Di fronte gli Azzurri, sec0ndi nel Girone A alle spalle della Francia, e i Tre Leoni, primi nel Girone B.

16.40 Le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra

INGHILTERRA U19 (3-5-2): Cox; Quansah, Edwards, Doyle; Norton-Cuffy (57’Bynoe-Gittens), Chukwuemeka, Iroegbunam (57′ Scott), Devine, Vale; Ramsey (57′ Oyegoke), Scarlett. Allenatore: Ian Foster

ITALIA U19 (4-3-1-2): Desplanches; Turicchia (63′ Mulazzi), Coppola, Ghilardi, Giovane (73′ Baldanzi); Fabbian (73′ Fontanarosa), Faticanti, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino (63′ Volpato). Allenatore: Carmine Nunziata

16.30 Benvenuti alla diretta della semifinale dell’Europeo Under 19 tra Italia e Inghilterra!