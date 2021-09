Europei volley 2021, Michieletto punta sul gruppo

L’Italia si è qualificata per gli ottavi di finale degli Europei di volley e lo ha fatto da prima del girone. Gli azzurri hanno chiuso la prima fase a punteggio pieno e Alessandro Michieletto è uno dei grandi protagonisti. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, lo schiacciatore di Trento ha parlato della prima fase della squadra di De Giorgi: “Ero già consapevole, prima di partire, della forza di questo gruppo. Certamente la vittoria con la Slovenia è stata qualcosa di molto bello e che in pochi si aspettavano, ma noi eravamo consapevoli delle nostre forze e che quindi si poteva fare”.

“Stiamo giocando come vogliamo, nonostante ci siano ancora alti e bassi. Dobbiamo limare i bassi, visti anche contro la Slovenia. Sono dei blackout che possono costare molto nelle partite quando si alzerà il livello. Dobbiamo continuare a giocare con questa grinta, lottando pallone su pallone”.

Un’Italia eccellente e che sta giocando molto bene: “Il nostro punto di forza è il gruppo. Siamo competitivi in ogni fondamentale. Non abbiamo un giocatore di riferimento, ma tutta la squadra è il riferimento. Simone Giannelli è bravo, distribuisce gli attacchi su tutti e sa tenerci sempre caldi e sempre in partita. Se questa squadra pecca in qualcosa è nell’esperienza, ma sappiamo cosa dobbiamo fare anche contro quelle squadre con giocatori più esperti“.

Dopo un’Olimpiade deludente, De Giorgi ha deciso di rivoluzionare il gruppo azzurro e di puntare sui giovani: “Non vedevamo l’ora di affrontare una competizione importante con un gruppo così giovane. Finalmente possiamo dire la nostra, ci viene data questa grande occasione. Non la stiamo vivendo con pressione o con la paura di sbagliare, al contrario vogliamo dimostrare che noi ci siamo. Speriamo di continuare così”.

