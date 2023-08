Europei volley D: dove vedere Italia-Francia in tv e in streaming per i quarti

Partita : Italia-Francia

: Italia-Francia Data e orario : martedì 29 agosto, 21.25

: martedì 29 agosto, 21.25 Palazzetto : PalaWanny di Firenze

: PalaWanny di Firenze Diretta tv: canali Rai (palinsesto da definire), gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto da definire), per gli abbonati.

canali Rai (palinsesto da definire), gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto da definire), per gli abbonati. Streming: Rai Play, Sky Go, Now Tv, Euro Volley Tv

Come arriva l’Italia alla sfida

Le azzurre partono con il favore del pronostico e sono reduci da un percorso senza sbavature. L’ultima partita contro la Spagna ha messo in evidenza qualche calo di attenzione, nonostante il netto 3-0 (25-23 25-22 25-19). Ci sono stati dei parziali in cui le avversarie sono andate in vantaggio anche di cinque punti, sia nel primo sia nel secondo set. Mazzanti lo ha spiegato le difficoltà della sfida-

“È stato un 3-0 faticoso. Abbiamo approcciato la partita in maniera meno libera delle altre. Non stavamo accettando le difficoltà, e quando non le accetti, le imperfezioni ti restano addosso. Quando ci esprimiamo in maniera libera siamo una squadra creativa. La Francia? È una formazione diversa dalla Spagna, più forte nella fase break”.

Il percorso della Francia all’Europeo di Volley

La Francia ha mostrato netti passi in avanti e si sono distinte nel corso di questo torneo, chiudendo il raggruppamento alle spalle dell’Olanda e battendo la Romania nel primo match a eliminazione diretta. Nel girone le transalpine hanno battuto 3-0 l’Estonia all’esordio, 3-2 la Spagna in una sfida molto equilibrata e sempre sul filo, 3-o anche nel terzo e quarto match contro la Finlandia e la Slovacchia e infine la sconfitta per 3-1 contro l’Olanda. Agli ottavi di finale hanno incontrato la Romania, che hanno superato per 3-1 (25-23, 25-16, 21-25, 25, 23). Un avversario che nelle varie fasi di gioco può dimostrarsi ostico per le campionesse d’Europa.