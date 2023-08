Europei volley maschili Italia-Belgio dove vederla in tv e in streaming. De Giorgi sogna il bis

Il debutto azzurro a EuroVolley avrà come teatro l’Unipol Arena di Bologna. Si gioca lunedì 28 agosto con fischio di inizio alle 21.

27-08-2023 20:42

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Essere campioni in carica non da punti. Semmai solo ulteriore pressione, quella che l’Italia di Fefé De Giorgi certo non avvertiva due anni fa, reduce dal flop olimpico e chiamata unicamente a impostare un programma a lungo termine che strizzasse l’occhio a Parigi 2024.

È la strada che conduce alle olimpiadi dell’anno che verrà passa per l’Europeo nel quale gli azzurri avranno l’opportunità di disputare in casa tutta la prima fase, decisi a confermarsi sul torno continentale al netto di una concorrenza destinata a materializzarsi in ogni angolo del taraflex. E se il debutto sulla carta sarà privo di preoccupazioni (il Belgio rimane pur sempre un avversario morbido), strada facendo l’asticella è destinata ad alzarsi a dismisura.

Dove vedere Italia-Belgio in tv

Il debutto azzurro a EuroVolley avrà come teatro l’Unipol Arena di Bologna, che lo scorso anno ospitò la fase finale della Nations League, che invero non sorrise alla formazione di De Giorgi. Ciò però non impedì agli stessi protagonisti di laurearsi due mesi più tardi campioni del mondo, a riprova del fatto che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare.

Contro il Belgio si gioca alle 21,15 con diretta su Rai 2 e Sky Sport, ma soprattutto con la convinzione di avere tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso.

Saranno tre settimane importanti, anche sotto il punto di vista mediatico

ha spiegato alla vigilia dell’esordio il commissario tecnico azzurro.

Conterà l’atteggiamento

De Giorgi continua con la sua analisi:

Avremo tanti riflettori puntati addosso, e questo può rappresentare un bene, come un male. Noi però sappiamo che ci attende un percorso complesso e per nulla scontato, dove conterà tantissimo l’atteggiamento che dovremo tenere in ogni singola partita. Questo è un gruppo relativamente giovane, nel quale c’è possibilità di emergere per chiunque: Bovolenta è con noi perché ha dimostrato di essere già grande, al netto della giovane età, è così anche Rinaldi e Sanguinetti, che sono all’esordio assoluto in una rassegna estiva con la nazionale A. Stiamo attenti a premiare le eccellenze del nostro movimento e confidiamo di aver fatto le scelte giuste.

La prima fase dell’Europeo

L’Italia che parte per la nuova avventura continentale dovrà fare a meno di Simone Anzani, fermato da problemi cardiaci (Sanguinetti è il suo sostituto naturale). Ma avrà i soliti noti nei ruoli chiave, da capitan Giannelli alla regia a Romanó nel ruolo di opposto, da Lavia e Michieletto in banda a Galassi e Russo al centro, con Balaso libero titolare.

Ma sarà una squadra camaleontica, capace di attingere a piene mani da una panchina che spesso e volentieri ha dimostrato di essere assolutamente capace di tenere fede alle attese. Contro il Belgio il debutto dovrebbe essere abbastanza soft: il coach dei belgi è l’italiano Emanuele Zanini, assistente a fine millennio di Anastasi sulla panchina azzurra (tra gli altri allenò anche De Giorgi), uno dei 7 tecnici italiani presenti alla rassegna.

A riprova del fatto che il Made in Italy va di moda anche oltre a ciò che sanno offrire Giannelli e compagni. I quali torneranno in campo il 31 agosto e 1 settembre a Perugia, affrontando Estonia e Serbia (gara quest’ultima presumibilmente decisiva per assegnare il primato nel girone), e poi il 4 e 6 settembre ad Ancona contro Svizzera e Germania.