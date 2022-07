Europeo Under 20, i convocati dell'Italbasket

13-07-2022 23:27

Al termine dell’ultimo allenamento in Italia prima della partenza per Podgorica, coach Alessandro Magro ha scelto i 12 Azzurri che disputeranno il Campionato Europeo Under 20 dal 16 al 24 luglio.

Gli Azzurri:

#4 Matteo Librizzi (2002, P, Openjobmetis Varese)

#5 Filippo Gallo (2004, G, Vanoli Cremona)

#7 Nicola Berdini (2003, P, Reyer Venezia Mestre)

#8 Nicolò Castellino (2002, G, S. Bernardo – Abet Corneliano d’Alba)

#9 Abramo Canka (2002, G/A, Lokomotiv Kuban – Russia)

#10 Davide Casarin (2003, G, Tezenis Verona)

#11 Morgan Baccio Fernando Rashed Bayoumi (2002, A, Pioneers Praire State College – NCAA)

#12 Alfredo Boglio (2003, P, Cipir Borgomanero)

#15 Vittorio Bartoli (2002, A, Infodrive Capo d’Orlando)

#16 Luca Vincini (2003, A/C, Edilnol Biella)

#18 Nicolò Virginio (2003, G, Openjobmetis Varese)

#19 Leonardo Okeke (2003, C, Novipiù Casale Monferrato)

L’Italia esordirà sabato 16 luglio contro il Portogallo alle ore 18:45. Gli Azzurrini giocheranno poi contro la Grecia, domenica 17 luglio (ore 16.30), e contro Israele, lunedì 18 luglio (sempre alle 16.30).

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.