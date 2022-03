Evenepoel: "Lavoriamo male come squadra"

11-03-2022 11:43

Il belga Remco Evenepoel è stato il grande deluso della quarta tappa della Tirreno-Adriatico con arrivo in salita a Bellante. Il portacolori della Quick Step, pur facendo i complimenti al vincitore Tadej Pogacar, ha criticato la strategia della sua squadra. Ecco le sue parole nel dopo tappa.

“Se lavorassimo meglio come squadra, potremmo essere in grado di spodestare Pogacar. Comunque, la gara è andata così. L’ultima salita è stata davvero dura e penso che lui avesse tutto sotto controllo, ha sicuramente meritato. Ho notato però che sono un po’ a corto di mezzi contro corridori come lui. Ero in sesta o settima posizione nelle ultime centinaia di metri. Ho dovuto colmare il gap, ma ho capito abbastanza rapidamente che avrebbe vinto Tadej. Gli obiettivi per i prossimi giorni? Sono secondo in classifica e ho tutto sotto controllo. Sono venuto qui per cercare di salire sul podio, siamo a buon punto. Penso che le tappe mi si adatteranno meglio nei prossimi giorni”.

OMNISPORT