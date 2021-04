Evenepoel non si muove: rinnovo con la Deceuninck-Quick-Step fino al 2026

Tempestato nei giorni scorsi da un sempre maggior numero di domande sui possibili trasferimenti dei propri corridori, Patrick Lefevere aveva lasciato chiaramente intendere come l’obiettivo numero uno fosse la conferma in squadra di Remco Evenepoel.

Ebbene, il 66enne manager belga non ha perso tempo e con ampio margine sull’apertura della prossima finestra di ciclomercato ha messo a segno il tanto agognato rinnovo.

Come annunciato dalla squadra nella giornata di oggi, infatti, il classe 2000 di Schepdaal ha firmato un prolungamento quinquennale che lo legherà alla Deceuninck-Quick-Step addirittura fino al 2026.

“Mi sento davvero onorato di mettere nero su bianco l’accordo per i prossimi cinque anni” ha dichiarato entusiasta Evenepoel. “Come mi ha detto Patrick, questo è il contratto a lunga scadenza più lungo che abbia mai firmato con un corridore. Sono davvero orgoglioso e felice di stare in questa squadra meravigliosa, con la quale ho già ottenuto molti successi e speriamo di poter raggiungere insieme i nostri grandi sogni. Adoro questo posto!”

La soddisfazione è tanta anche da parte di Lefevere che è stato il primo a puntare sulle qualità e sulle potenzialità di questo promettentissimo campioncino belga: “È un passo importante per il futuro del nostro team. Tutti sanno di cosa è capace Remco e quanto grande sia il suo talento. Come ha detto, è felice e uno dei miei impegni più importanti è renderlo sempre più felice e mettere le persone giuste intorno a lui. Perché so per esperienza, e penso di averne un po’ dopo 40 anni nello sport, che le persone felici hanno un rendimento migliore delle persone infelici”.

06-04-2021