Everton, maxi multa per Kean

In Inghilterra, l'opinione pubblica si è scagliata contro Kean (autore di una stagione fallimentare ai Toffees). L'ex attaccante della Juventus ha violato la quarantena e si è divertito ad un party, postando immagini di "puro divertimento" sui social network.

Il club guidato dal tecnico Ancelotti ha deciso di punire pesantemente il giovane attaccante. Per lui una maxi multa pari a 100 mila sterline. Non è da escludere che l'avventura in Premier League di Kean sia vicina al capolinea.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 07:57