Everton su Lozano, ma la contropartita non piace ai tifosi

È stata la grande delusione di quest’anno, ma potrebbe restare ancora al Napoli. Parliamo di Hirving Lozano, arrivato all’ombra del Vesuvio con aspettative da top player e poi confinato al ruolo di comprimario: dopo un lento inserimento sotto la gestione Ancelotti, il messicano è stato di fatto del tutto accantonato da Rino Gattuso e ora sono in molti a chiedersi quale sarà il suo futuro.

Ipotesi Lozano all’Everton e Kean al Napoli

La cifra spesa dal Napoli per acquistarlo dal PSV, 45 milioni di euro, impone ad Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli una riflessione seria. Intanto, però, Lozano continua ad avere i suoi estimatori: tra loro c’è ancora Ancelotti, che vorrebbe ritrovarlo all’Everton.

Secondo il Corriere dello Sport il club di Liverpool progetta uno scambio di attaccanti con la società di De Laurentiis: Lozano in Premier League, e Moise Kean al Napoli. L’attaccante classe 2000 ex Juventus piace ad ADL, che un anno fa accarezzò l’idea di metterlo a disposizione di Ancelotti. E chissà che uno scambio di prestiti – entrambi i giocatori hanno bisogno di valorizzarsi – non possa essere la soluzione ideale per Everton e Napoli.

Lo scetticismo dei tifosi partenopei

L’operazione, però, suscita qualche dubbio tra i tifosi azzurri: Kean, infatti, non è giudicato un attaccante pronto per le ambizioni del Napoli, come invece viene giudicato Everton, altro obiettivo di ADL. “Ancora con ‘sto scarto di Kean?”, chiede polemicamente Alberto su una delle pagine Facebook dedicate ai tifosi partenopei.

“Kean è un bidone”, aggiunge Gianluca, mentre Antonio il Napoli dovrebbe chiedere all’Everton un altro giocatore: “Kean mai nella vita, quel sopravvalutato lasciatelo lì. Prendiamo Richarlison, invece”.

Secondo Aiden, infine, il Napoli non può permettersi di cedere Lozano dopo una stagione tanto deludente: “La cessione di Lozano non può andare sotto i 30 milioni per non costituire una sanguinosa minusvalenza – scrive il tifoso – e dubito che ci sia un club in Europa disposto a pagarlo 40 milioni adesso”.

SPORTEVAI | 22-05-2020 11:20