Ex arbitro non crede alle Iene: vi spiego perché non può essere un fischietto in attività ESCLUSIVA

“Guardi, ai miei amici ho detto subito: quello non può essere un arbitro in attività, non è possibile”. “Quello” sarebbe l’incappucciato che da tre settimane fa rivelazioni più o meno scottanti al microfono di Filippo Roma per “Le Iene” su Italia1. Accuse che destabilizzano il sistema arbitrale, che mettono in cattiva luce i vertici, che lasciano trasparire un mondo oscuro fatto di nepotisimi e ingiustizie. Ed a parlare è Fiorenzo Treossi, ex fischietto italiano che ha diretto dal 1991 al 2004.

Treossi che idea si è fatta della trasmissione e delle accuse che vengono lanciate dall’incappucciato?

“Non voglio delegittimare Le Iene ma non ci credo. A parlare non può essere un arbitro tuttora in attività in serie A, impensabile anche che non sia stato scoperto”

Come potrebbe arbitrare serenamente sapendo che poi magari al Var prendono decisioni volutamente sbagliate?

“Lasciamo stare, io dico che gli errori ci sono stati e sempre ci saranno ma non credo alla volontarietà dello sbaglio. Var o non Var. Le puntate delle Iene le ho viste finora ma non è che mi abbiamo impressionato più di tanto. Nell’ultima poi l’arbitro misterioso ha solo elencato errori al Var ma questo lo fanno già i moviolisti dopo aver visto e rivisto le immagini tante volte”