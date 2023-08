Ex arbitro Treossi: svolta Rocchi giusta, magari avessi potuto arbitrare Cesena

“Certo che mi sarebbe piaciuto arbitrare un derby come Cesena-Forlì o un’altra partita del Cesena, la città dove sono nato, ma vi rendete conto che emozione?”. L’ex arbitro Fiorenzo Treossi, nato a Forlì ed appartenente alla sezione di Cesena all’epoca, commenta così la svolta arbitrale decisa da Rocchi. Con la designazione di Doveri della sezione di Roma per la gara Verona-Roma della seconda giornata di serie A è caduto un altro tabù. Via il divieto geografico che impediva ad un arbitro di dirigere una squadra della sua città. Una rivoluzione epocale che piace a Treossi.

Arbitri, Treossi è stato anche internazionale

Con 5 direzioni all’attivo in amichevoli internazionali e 127 presenze in massima categoria Fiorenzo Treossi è stato arbitro di prima fascia negli anni 90 e all’inizio del 2000, prima di passare a fare il dirigente al Cesena, ruolo ricoperto fino a poco fa.

Arbitri, la svolta decisa da Rocchi

La grande novità voluta da Rocchi ha colto tutti di sorpresa perchè non era stata annunciata. Il designatore ha scelto Doveri di Roma per arbitrare i giallorossi, impegnati a Verona nel prossimo turno. Aprendo così definitivamente la strada a tutti gli altri arbitri che potranno dirigere le squadre della loro sezione.

Treossi, un rischio o un passo avanti?

“Un grosso passo avanti. L’arbitro fa l’arbitro e non tifa se non per se stesso quando dirige una partita, non dovrebbe cambiare niente per loro. Siamo noi, e mi ci metto tra i tifosi, che dobbiamo abituarci senza dietrologie”.