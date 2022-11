Ex calciatori, quanto costerebbero oggi? Owen: “Io simile a Mbappè”

01-11-2022 21:34

Prelevare dal passato i giocatori e posizionarli nel calcio moderno…sì, ma a che costo? Quanto potrebbero valere se immessi sul mercato di oggi?

“È sempre difficile fare dei paragoni – afferma l’ex Pallone d’Oro Michael Owen – ma se parliamo di un mercato aperto e se pensiamo a me quando avevo 19/20 anni e quindi al massimo della forma, allora potrei dire che il mio valore si sarebbe aggirato intorno ad un centinaio di milioni di sterline”. Poi aggiunge: “Quanto vale Mbappè oggi? Se il PSG lo vendesse potrebbe incassare 150/200 milioni, ed io sì, ero simile, ho vinto il Pallone d’oro, sono stato due volte capocannoniere di Premier League ed ho partecipato ai Mondiali a 18 anni, certo se qualcuno li avesse pagati non avrebbe fatto un buon affare visto come è andata la mia carriera dopo”.