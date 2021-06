F1: a Monza si spera nel 70-80% di pubblico

Francia e Austria si stanno attrezzando per poter portare circa 15mila tifosi all’interno dei rispettivi circuiti per gli appuntamenti che vanno dal 20 giugno al 4 luglio.

Il Paul Ricard e il Red Bull Ring sarebbero dunque i primi, se si esclude la parentesi di Sochi 2020 e il Gran Premio di Monaco 2021 (che ha avuto numeri molto minori) a riaprire il Circus al grande pubblico con continuità. Per quanto riguarda l’Italia, ci sono grandi aspettative per Monza. Tutto dipenderà, ovviamente, dall’andamento della campagna vaccinale e dall’impatto che avrà ancora il Coronavirus a inizio settembre (il Gran Premio si disputerà il 12).

Il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani si è mostrato molto ottimista sulla riapertura dell’Autodromo al grande pubblico: “Quello che noi vorremmo fare a Monza per la Formula 1, situazione pandemica permettendo, è l’allestimento di tribune no-Covid per persone vaccinate, e altre tribune per persone che faranno il tampone con un distanziamento, quindi al 50% della capienza. Ora non possiamo stabilire quante persone saranno vaccinate il 10-11 settembre, speriamo tantissime, certo non possiamo credere di raggiungere le 100mila persone del 2019 ma speriamo di riempirlo al 70-80 percento“, ha detto a Rai Radio1.

OMNISPORT | 01-06-2021 14:11