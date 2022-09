28-09-2022 17:48

Dopo la pausa della scorsa settimana dovuta alla cancellazione del GP di Sochi, in Russia, per i noti motivi legati alla guerra con l‘Ucraina, la F1 suo sposta questo fine settimana a Singapore per il 17° appuntamento del Mondiale F1 2022.

Appuntamento molto importante questo per l’Olandese Volante Max Verstappen, che ha la prima occasione per laurearsi campione del mondo per la seconda volta consecutiva. A dire la verità è molto più probabile che la vittoria del Mondiale arrivi in Giappone, all’appuntamento successivo, ma matematica alla mano la possibilità che Verstappen lasci Singapore da campione esiste, eccome.

Proviamo a chiarire quali sono le combinazioni necessarie perchè ciò avvenga, aggiungendo anche qualche statistica per questo meraviglioso GP cittadino.

F1, Max Verstappen vince il Mondiale a Singapore se…

Al momento l’Olandese Volante ha un vantaggio abissale sui rivali, con 116 punti di vantaggio sul ferrarista Charles Leclerc e con 126 sul compagno di box in Red Bull Sergio Perez.

Ribadendo che è molto difficile, ma non impossibile, che Verstappen riesca a prendersi l’iride già a Singapore, queste sono le combinazioni perchè ciò accada:

Verstappen vince facendo il giro veloce, Leclerc chiude 8° o peggio e Perez finisce fuori dal podio

facendo il giro veloce, e Verstappen vince, Leclerc chiude 9° o peggio e Perez finisce fuori dal podio (indipendentemente da chi effettua il giro veloce)

In linea teorica ci sono ancora ben tre piloti che potrebbero vincere il Mondiale, anche se ormai questo è saldamente nelle mani di Verstappen. A livello matematico, non solo Leclerc e Perez, ma anche George Russell, considerando i punti ancora in palio, potrebbe laurearsi campione.

F1, la classifica piloti e costruttori prima di Singapore

Riportiamo di seguito l’attuale situazione di classifica, sia piloti che costruttori:

Piloti:

Verstappen Max – Red Bull – 335 punti Leclerc Charles – Ferrari – 219 punti Perez Sergio – Red Bull – 210 punti Russell George – Mercedes AMG – 203 punti Sainz Carlos – Ferrari – 187 punti Hamilton Lewis – Mercedes AMG – 168 punti Norris Lando – McLaren – 88 punti Ocon Esteban – BWT Alpine – 66 punti Alonso Fernando – BWT Alpine – 59 punti Bottas Valtteri – Alfa Romeo – 46 punti Magnussen Kevin – Haas – 22 punti Gasly Pierre – AlphaTauri – 22 punti Vettel Sebastian – Aston Martin – 20 punti Ricciardo Daniel – 19 punti Schumacher Mick – Haas – 12 punti Tsunoda Yuki – AlphaTauri – 11 punti Zhou Guanyu – Alfa Romeo – 6 punti Stroll Lance – Aston Martin – 5 punti Albon Alexander – Williams – 4 punti De Vries Nyck – Williams – 2 punti Nicholas Latifi – Williams – 0 punti Nicolas Hulkenberg – Aston Martin – 0 punti

Costruttori:

Red Bull – 545 punti Ferrari – 406 punti Mercedes – 371 punti Alpine – 125 punti McLaren – 107 punti Alfa Romeo – 52 punti Haas – 34 punti AlphaTauri – 33 punti Aston Martin – 25 punti Williams – 6 punti

A Singapore quasi sempre si vince dalla Pole, Verstappen per il record

Questo è un tracciato nel quale le qualifiche sono davvero fondamentali, molto più che da altre parti essendo un circuito cittadino. Il 66,7% dei vincitori a Marina Bay è infatti partito dalla pole position (8/12). Solo Sebastian Vettel (3° nel 2012 e nel 2019), Lewis Hamilton (5° nel 2017) e Fernando Alonso (15° nel 2008) hanno vinto la gara partendo 2° o oltre.

Verstappen inoltre in questa occasione non cerca solamente il titolo iridato, ma anche un record personale. Infatti, se Max Verstappen vincerà a Marina Bay, l’olandese sarà il terzo pilota con il maggior numero di vittorie in un singolo anno in F1 (sarebbero 12), dietro solo a Michael Schumacher nel 2004 e Sebastian Vettel nel 2013 (13 ciascuno).

In conseguenza di questo, anche per la stessa Red Bull sarebbe un record. La scuderia di Milton Keynes ha infatti vinto 12/16 gare nel 2022, eguagliando il suo secondo miglior risultato in una singola stagione (12 nel 2011) e potrebbe eguagliare le 13 vittorie del 2013, il suo miglior anno in F1.