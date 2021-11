F1, accolto il ricorso Mercedes: Verstappen potrebbe venire retrocesso

17-11-2021 23:03

Potrebbe essere sconvolto retroattivamente l’ordine di arrivo del Gran Premio di San Paolo. I tre piazzamenti finali sono Lewis Hamilton, Max Verstappen e Valtteri Bottas, ma questo potrebbe essere cambiato molto presto. Nello specifico, la FIA ha accettato il ricorso di Mercedes di rivedere il controverso contatto tra Verstappen e Hamilton del giro 48, quando l’olandese volante sembra aver spinto fuori la Mercedes dell’inglese in fase di sorpasso.

Inizialmente gli steward non pensavano di intraprendere nessuna azione disciplinare, ma la Mercedes ha fatto ricorso per far visionare dei nuovi filmati da una telecamera di bordo rivolta in avanti. Ora il rischio per la Red Bull è che Verstappen possa subire una penalità di 5 secondi, cosa che lo farebbe finire dietro Valtteri Bottas nell’ordine di arrivo. E questo ridurrebbe il divario in classifica dai 14 agli 11 punti.

L’esame delle nuove prove fornite da Mercedes dovrebbe avvenire nella giornata di giovedì verso le ore 15.00, e solo allora sapremo se il Mondiale 2021 di F1 ci riserverà l’ennesima sorpresa.

