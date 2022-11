19-11-2022 13:08

Non è stata sicuramente una settimana serena per il team principal della Ferrari Mattia Binotto, dopo le voci di un possibile addio. Il Cavallino, tramite un comunicato, ha subito voluto smentire quanto riportato dai quotidiani e giovedì, in conferenza stampa, anche Leclerc ha duramente criticato le indiscrezioni su Binotto.

Ferrari, Binotto fa chiarezza sulle voci dell’addio

Poco prima delle qualifiche del gp di Abu Dhabi (l’ultimo del campionato), è stato lo stesso Mattia Binotto a voler dire la sua sulla questione, iniziando con una citazione di un ex pilota della Ferrari che domani si ritirerà: “Come ha detto Vettel una volta, tutti tifano per la Ferrari, anche se in qualche modo seguono un’altra squadra perché a Maranello c’è una passione così forte che si porta dietro tante critiche e un’enorme pressione. Questa cosa non cambierà mai per il futuro”.

Binotto ha anche rivelato un retroscena: “Dopo che sono emerse queste voci sulla mia posizione in Ferrari ho parlato subito con il presidente John Elkann su come proseguire il nostro rapporto ed ecco il comunicato che è stato diramato: sono voci prive di fondamento. La cosa che conta è di non seguire le voci e concentrarsi sul presente e su quello che possiamo conquistare, anche per non distrarci: è a questo che dobbiamo pensare”.

Ferrari, Binotto si sente tranquillo

Il futuro per Binotto però è ancora incerto: “Sarò al 100% il capo l’anno prossimo? Non sta a me dirlo, ma sono rilassato e sono sempre stato aperto a un dialogo costruttivo con i vertici: non siamo ancora i migliori, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo di essere più competitivi. Pensando all’inizio di stagione nessuno avrebbe pensato che saremmo stati così veloci: siamo uniti, abbiamo lavorato bene e siamo stati capaci di fare certi risultati”.

Binotto non nasconde le difficoltà ma si sente più che mai centro del progetto Ferrari: “I problemi ci sono, ma li risolveremo e siamo concentrati su quello: credo che abbiamo una vettura eccezionale in qualifica, ma che deve crescere sul passo gara e lavoreremo su questo. Fiducia incondizionata? Non seguo le speculazioni, sento la fiducia del presidente e dell’amministratore delegato e la squadra è molto unita“.