F1, Alonso da Brivio per avere ragguagli sul Qatar

17-11-2021 18:18

Sarà un weekend particolare per molti piloti quello di Losail, pista sulla quale sono davvero in pochi ad aver già corso.

L’incognita legata alla conoscenza del tracciato potrebbe giocare un ruolo importante il prossimo fine settimana e per questo Fernando Alonso, in maniera molto avveduta, ha deciso di chiedere qualche consiglio a chi conosce bene il circuito qatariota.

“Non conosciamo bene la pista di Losail, ma è nel calendario MotoGP da tanti anni, quindi abbiamo la giusta mentalità per poterci andare. Ho parlato con Davide Brivio per vedere cosa avesse da dire in merito al tracciato, visto che conosce sicuramente la pista meglio di ogni altro membro del team” ha ammeso lo spagnolo.

“Corriamo tante volte in questa parte del mondo, le strutture sono buone e solitamente il meteo è sempre clemente. Abbiamo dato un’occhiata alla pista sul simulatore e dagli on board sembra molto veloce. Sarà interessante vedere come si comporterà una vettura di Formula 1 su questo tracciato rispetto a una moto” ha chiosato Alonso.

