F1, Alonso non si sbilancia in vista di Interlagos

09-11-2022 20:36

Fernando Alonso sarà carico a mille per il Gran Premio di Interlagos, in Brasile, dopo le delusioni del Messico, che è terminato con l’ennesimo guasto tecnico della stagione dell’Alpine.

Weekend da sempre molto imprevedibile, il 41enne asturiano non ha voluto sbilanciarsi troppo. Queste le sue parole riportate da FormulaPassion.it:

“In Brasile c’è sempre un qualcosa di incerto, tendono ad esserci gare e risultati particolari. Il tempo è complicato da prevedere e negli anni abbiamo visto anche gare totalmente classiche a causa di questa imprevedibilità. Magari si assisterà a condizioni meteo miste nelle qualifiche, nella Sprint o in gara. Grazie al formato Sprint abbiamo due tentativi per segnare punti e allungare il nostro vantaggio sulla McLaren in vista del Gran Premio finale di Abu Dhabi”.