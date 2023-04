F1, Alonso: "Terzo titolo? Tutto è possibile"

Il pilota spagnolo ha fatto il punto sulla stagione in F1

14-04-2023 16:00

Fernando Alonso, driver dell’Aston Martin in F1, ha rilasciato un’intervista ripresa da OA Sports nella quale racconta le sensazioni per questa stagione

Le sue parole: “Il terzo titolo? Credo sempre che sia possibile, è per questo che continuo a correre. Ovviamente è una sfida grande, si sa che ci sono da superare alcune difficoltà e alcuni top team che ora sono al vertice dello sport. Ma io corro ogni giorno e mi alleno ogni giorno pensando che il terzo titolo F1 sia possibile”.

In merito al futuro: “Anche a me piacerebbe conoscere la risposta, quando ho iniziato in Formula 1 la mia idea era di rimanere per sette o otto anni. Poi ho vinto i due campionati e ho pensato che avrei corso ancora uno o due anni. Ora mi ritrovo con la carriera più lunga di sempre in Formula 1, ma sono ancora fresco, motivato, mi godo ogni singolo giorno. Mi sveglio la mattina e sono felice di quello che sto facendo. Credo avrò ancora alcuni anni davanti, sperando di essere un contendente al titolo in futuro”.

Bisogna rimanere con i piedi per terra: “L’obiettivo per la squadra è solo quello di fare una buona stagione. La squadra ha lottato molto nel 2022, penso che questa stagione 2023 debba puntare soprattutto a migliorare, conoscere meglio l’auto, iniziare un nuovo progetto dal primo giorno, ed è qui che siamo al momento. Speriamo di fare più podi, speriamo di lottare per la vittoria in gara, ma penso che per lottare per il campionato dobbiamo prima preparare un po’ la squadra”.