F1, Alonso vuole continuare a migliorare in Ungheria

Dopo aver concluso le ultime cinque gare sempre tra i primi dieci, Fernando Alonso guarda inevitabilmente con crescente fiducia al Gran Premio d’Ungheria.

Lo spagnolo, settimo a Silverstone, è consapevole dei miglioramenti che sta facendo l’Alpine e, proprio in virtù di questi ultimi, in Ungheria si augura di portare la sua monoposto ancora più vicino alle posizioni di vertice.

“Non vedo l’ora di correre all’Hungaroring. Ovviamente, si tratta di un circuito dove non c’è molto tempo per respirare, ha un sacco di curve, tutte molto strette. Sembra un grande circuito di go-kart. Tutti noi amiamo guidare lì perché penso che il pilota conti più rispetto ad altri circuiti” ha affermato l’esperto pilota spagnolo prima di rievocare i bei momenti vissuti sulla pista magiara.

“Ho avuto alcuni buoni risultati in Ungheria, in particolare nel 2003, quando ho ottenuto la mia prima vittoria in Formula 1. Sono salito anche a podio e la pole position nel 2009 è stata un grande risultato. Sento che la squadra sta migliorando, soprattutto dopo la performance di Silverstone dove entrambe le auto sono finite in top-10: siamo fiduciosi per un altro buon fine settimana“.

OMNISPORT | 28-07-2021 00:57