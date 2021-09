F1: AlphaTauri conferma Gasly e Tsunoda per il 2022

La scuderia AlphaTauri ha confermato poco fa la line-up 2022 che vedrà nuovamente schierati in griglia di partenza il francese Pierre Gasly e il giapponese Yuki Tsunoda. Il team di Faenza ha così voluto dare continuità al progetto, considerati anche i progressi fatti dai piloti durante questa stagione.

Ecco le parole dei due piloti:

Pierre Gasly: “Sono felicissimo di continuare con la Scuderia AlphaTauri per un’altra stagione di Formula 1, soprattutto alla luce dei progressi che come squadra abbiamo fatto da quando sono arrivato nel 2017. Le buone performance di questa stagione lasciano pensare che ce ne saranno delle altre per il resto dell’anno e per l’anno prossimo, soprattutto con i cambiamenti regolamentari del 2022. Sono elettrizzato all’idea di quello che potremo ottenere nella nuova era della F1 ed entusiasta di continuare a lavorare con la squadra nel migliore dei modi per avanzare in classifica costruttori. Finora quest’anno siamo andati bene e credo che potremo fare ancora meglio nel 2022”.

Yuki Tsunoda: “Sono davvero entusiasta di restare con la Scuderia AlphaTauri per un’altra stagione. È un’occasione incredibile, sono molto grato al team e al Dr Marko per avermi concesso l’opportunità di accrescere ulteriormente la mia esperienza in Formula 1. Ho un ottimo rapporto con Pierre, da lui ho già imparato tanto quest’anno, la sua esperienza mi ha aiutato a sviluppare le mie capacità. È bello continuare il mio viaggio in F1 al suo fianco. Di recente mi sono trasferito a Faenza e mi sento a mio agio con la squadra: non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione”.

OMNISPORT | 07-09-2021 09:21