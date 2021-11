F1, AlphaTauri, Gasly: "Curioso di scoprire il circuito di Losail"

16-11-2021 11:48

Il settimo posto conquistato nel Gp di San Paolo in Brasile, domenica scorsa, alle spalle delle due Ferrari, ha regalato al pilota francese dell’Alpha Tauri, ancora energie e tanta voglia di correre.

Il trittico americano da Austin, passando per i lMessico per poi chiudere in Brasile ha portato parecchie soddisfazioni al team e al pilota stesso, che non vede l’ora di scendere nuovamente in pista nel circuito qatariota di Losail.

“Siamo ancora in lotta per la quinta posizione nel campionato costruttori, ma quello del Brasile è stato un weekend piuttosto difficile”, ha affermato il francese. “È stato bello tornare a San Paolo e tutti i media mi hanno ricordato che sono arrivato secondo, l’ultima volta che avevamo corso lì”.

In vista del prossimo Gp, Pierre Gasly afferma che ha dovuto documentarsi un pò per scoprire il tracciato di Losail: “Ho provato la pista del Qatar al simulatore e ho guardato le gare della MotoGP che si sono corse lì”, ha proseguito. “Al simulatore sembra davvero interessante, ci sono un sacco di curve ad alta velocità – da quarta, quinta e sesta marcia – e credo sarà piuttosto impegnativo fisicamente. È una pista che mi piace, perché con tante curve veloci si può spingere la macchina al limite delle sue capacità aerodinamiche, dovrebbe essere interessante”.

