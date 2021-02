F1, Alpine: aggiornamenti sulle condizioni di Fernando Alonso

Fernando Alonso è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico dopo un terribile incidente in bicicletta. Il pilota dell’Alpine sarebbe stato colpito da un’auto mentre si allenava nei pressi di Lugano.

Proprio la sua scuderia ha voluto rassicurare i fan riguardo alle condizioni del campione spagnolo tramite un comunicato ufficiale:

“Fernando rimarrà sotto osservazione in ospedale per altre 48 ore. Guardando più in avanti, dopo alcuni giorni di completo riposo potrà riprendere progressivamente l’allenamento. Ci aspettiamo che sia pienamente operativo per intraprendere la preparazione per la stagione”.

I danni riportati sono la rottura della mascella e diversi danni ai denti:

“In seguito al suo incidente in bicicletta di ieri Fernando Alonso è stato tenuto sotto osservazione in ospedale in Svizzera. I medici hanno scoperto una frattura nella mascella superiore e hanno condotto con successo un’operazione correttiva. Il team medico presente è soddisfatto dei suoi progressi. Alpine F1 Team e Fernando ringraziano per gli auguri e pubblicheranno ulteriori aggiornamenti quando sarà opportuno”.

OMNISPORT | 12-02-2021 12:51