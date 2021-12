F1, Alpine: l'eccitazione di Ocon per la nuova pista di Jeddah

03-12-2021 11:59

Non vuole fermarsi Esteban Ocon che dopo aver conquistato il quinto posto nel GP del Qatar, è pronto ad affrontare la nuova pista di Jeddah.

Il pilota francese della Alpine non vede l’ora di scoprire un altro nuovo circuito, sperando che la scuderia possa trovare un altro buon risultato come accaduto a Losail.

“Sarà interessante andare per la prima volta in Arabia Saudita e scoprire un’altra pista nuova. È sempre emozionante imparare un nuovo tracciato, cosa che è appena successa a Losail – le parole del pilota francese – Speriamo che Jeddah si riveli per noi un GP positivo come è stato quello del Qatar. La squadra ha lavorato molto con le simulazioni per capire tutto al meglio.. Abbiamo lavorato tanto con il simulatore, cercando di prendere quanta più confidenza con il tracciato, evitando brutte sorprese nel fine settimana. Personalmente mi piacciono queste piste folli, un’altra simile è Baku ad esempio. Questa è una pista dove si spinge sempre al limite, e penso che sarà molto divertente guidare su queste strade”.

OMNISPORT