F1, Aston Martin: Szafnauer spegne sul nascere il "caso Vettel"

Il team principal dell’Aston Martin, Otmar Szafnauer, ha voluto fare chiarezza sui rumors riguardanti il futuro del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Il manager ha infatti ribadito come tra la scuderia inglese e Seb non ci siano problemi, che si sta discutendo del rinnovo di contratto e che il tutto si dovrebbe concludere tra una decina di giorni. Queste le sue parole:

“Non c’è assolutamente nessuna frizione – ha dichiarato Szafnauer, citato da The Race – Sono sicuro che anche Vettel dirà che adora assolutamente stare qui. Si tratta solo di sistemare alcuni dettagli. Il nostro rapporto è meraviglioso. È una persona fantastica, lavora molto duramente, ha molta esperienza ed è semplicemente una persona davvero simpatica. Ci piace molto, gli piacciamo. Ora siamo discutendo in maniera dettagliata per andare avanti. Entro la prossima settimana/dieci giorni saremo in grado di annunciare qualcosa”.

OMNISPORT | 13-09-2021 17:12