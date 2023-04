F1, Belgio: ottimismo per Spa-Francorchamps anche nel 2024

Secondo la responsabile dell'organizzazione del GP, il tracciato rispetterebbe tutte le specifiche richieste

08-04-2023 11:13

Ci sarà anche nel 2024 il Gran Premio di Spa-Francorchamps, un grande classico del Mondiale di F1? E’ lecito chiederselo visto che non è stato ancora firmato il contratto per la conferma, mentre non ci sono problemi per quello 2023, regolarmente in calendario dal 28 al 30 luglio.

L’attesa dipenderebbe dal possibile ingresso nel Mondiale del 2024 del Gp del Sudafrica, a Kyalami, altra pista storica. La F1 qui manca da 30 anni. Secondo l’ex pilota campione del mondo Jody Scheckter, però, non sarebbe semplice portare il Circus in Africa. L’eventuale fallimento dell’accordo, che dipende in buona parte dall’arrivo di fondi sufficienti per iniziare a ristrutturare il tracciato, aprirebbe quasi automaticamente le porte per un Gp in Belgio anche il prossimo anno.

Bisogna segnalare in questo senso l’ottimismo manifestato da Vanessa Maes, responsabile dell’organizzazione di Spa-Francorchamps, intervistata da Het Laatste Nieuws: “Sono più ottimista rispetto a un anno fa, anche perché ci sono state visite di alto livello, e ho visto solo facce sorridenti. Questo mese è venuta una delegazione di F1 Group per dare un’occhiata a tutte le modifiche che abbiamo apportato al circuito per organizzare il prossimo gran premio. Siamo convinti che Spa-Francorchamps soddisfi pienamente le specifiche del Gruppo F1. Stiamo soddisfacendo tutte le condizioni, e a breve è previsto un nuovo incontro con i responsabili di F1 Group, questa volta alla presenza del nostro presidente Melchior Wathelet”.

Se il Belgio riuscirà a restare nel calendario mondiale per il 2024, ci saranno ottime possibilità anche per il 2025: si punta infatti al contratto biennale. Nel 2026, poi, sarà tutta un’altra storia in quanto entreranno in vigore le nuove norme regolamentari sui motori che potrebbero modificare i Paesi ospitanti dei Gp validi per il Mondiale di F1.