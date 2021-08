F1, Budkowski: “Abbiamo lavorato sulla macchina di Ocon”

Campionato del mondo fin qui un pò altalenante per Ocon. Dopo aver iniziato piuttosto bene e aver portato a casa prestazioni più che convincenti, dimostrandosi spesso e volentieri più veloce di Fernando Alonso e andando quattro volte di seguito a punti, il pilota francese è incappato in qualche passaggio a vuoto di troppo.

Tra il Gp di Baku e le gare in Austria, il venticinquenne ha subito una grave crisi di risultati proprio dopo aver firmato il prolungamento del suo accordo con la Alpine per altre tre stagioni.

Il direttore esecutivo del team anglo-francese, Marcin Budkowski, ha spiegato che il pilota non si trovava più a suo agio con la monoposto, e che la squadra ha lavorato tanto per ovviare al problema, forse dovuto ad un problema alla sospensione anteriore più che al telaio, che pure è stato cambiato.

“Non sapevamo di preciso quale fosse il problema e se c’era un problema sulla monoposto, ma il binomio auto pilota non stava funzionando. Quindi abbiamo deciso di cambiare quante più cose possibili, a partire dal telaio, anche se abbiamo analizzato il telaio precedente con i test di rigidità e non abbiamo riscontrato problemi – le parole del direttore esecutivo della scuderia di Enstone – In realtà abbiamo riscontrato un piccolo problema alla sospensione anteriore, un difetto lieve che però poteva causare alcune delle sensazioni sgradevoli che Ocon descriveva. A volte basta anche una piccola cosa per far perdere fiducia al pilota e fargli perdere decimi al giro. Alla fine non sappiamo di preciso cosa era, ma lavorando sulla monoposto abbiamo apportato delle modifiche che hanno ridato fiducia a Esteban, tornado ad esprimersi ad un alto livello di competitività e questo è ciò che conta”.

