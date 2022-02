14-02-2022 18:09

Le sprint race sono state confermate per il Mondiale 2022 ma non saliranno a sei come si era pensato in un primo momento, ma resteranno tre.

Le gare brevi, che si terranno a Imola, in Austria e in Brasile, diventeranno ancora più determinanti ai fini della classifica del Mondiale: al vincitore andranno ben 8 punti contro i tre della scorsa stagione, al secondo 7 e poi a scalare fino all’ottava posizione.

