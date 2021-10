F1, Coulthard sostiene Giovinazzi: “Non ha il credito che merita”

30-10-2021 15:24

Da oggi Antonio Giovinazzi può contare su un sostenitore d’eccezione. Secondo David Coulthard infatti il lavoro e i risultati ottenuti dal pilota pugliese non godono della giusta considerazione e questo a suo avviso potrebbe (ingiustamente) portarlo a non essere confermato in Formula Uno.

“Antonio è un pilota di qualità. Penso che abbia velocità e intelligenza, è poi un bravo ragazzo, il che è sempre una buona cosa per i partner e gli sponsor” ha dichiarato lo scozzese.

“Naturalmente sarà sempre difficile quando sei in una squadra come l’Alfa, dove sei allineato alla Ferrari. Ma la Rossa ha Leclerc e Sainz, non ci sono molte opportunità per andare lì. E poi il fatto che sia un giovane di Maranello gli limita la possibilità di andare in altre squadre” ha proseguito Coulthard invitando poi tutti a sostenere maggiormente il nativo di Martina Franca.

“Spero che Giovinazzi possa essere confermato in Alfa Romeo, può fare bene accanto a Bottas. Penso che sia la migliore possibilità per lui. Raikkonen è un pilota veloce, e i fan forse non danno ad Antonio il giusto credito per essergli davanti, soprattutto in qualifica. Sapete, non è una cosa che mi è riuscita molto spesso quando ero compagno di squadra di Kimi” ha chiosato l’ex McLaren e Red Bull.

OMNISPORT