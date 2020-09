F1, crisi Ferrari: disavventura Binotto diventa virale sul web

Non c’è davvero pace per la Ferrari quest’anno e per Mattia Binotto in particolare. Il team principal della rossa di Maranello, al centro delle polemiche per l’annata di crisi del cavallino rampante, è infatti stato protagonista suo malgrado di un inconveniente in strada. Lasciato a terra dalla sua Alfa Romeo è stato ripreso da molti automobilisti che lo hanno riconosciuto. Il video è diventato virale sul web.

Binotto appiedato dalla sua Alfa Romeo

Non era Crozza travestito da Mattia Binotto. Era proprio il team principal della Ferrari, fermo, a bordo strada in attesa di soccorso, quello che molti automobilisti hanno notato, riconosciuto nonostante la mascherina e immortalato, divulgando sul web le immagini del responsabile muretto box Ferrari appiedato dalla sua Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, forse tamponato, forse a causa di un guasto, sulle strade di Modena.

Il video virale di Binotto fermo in strada

In particolare un automobilista che viaggiava in direzione opposta lo ha filmato e ha avuto anche il tempo di dire: “Non ci posso credere, Binotto che tampona” e poi rivolgersi direttamente a lui: “Binotto, ma la Ferrari? Come facciamo?! Dai dai!“. Il team manager di Maranello, alle prese con una situazione già scomoda e fastidiosa, ha scosso le spalle rassegnato. Il video, a poche ore dalla pubblicazione sul web, diventa letteralmente virale.



SPORTEVAI | 29-09-2020 14:21