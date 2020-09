F1, crisi Ferrari: l'avvertimento di Ross Brawn: "Così sbagliate"

L’ex direttore tecnico della Ferrari pluricampione del mondo Ross Brawn nel suo editoriale sul sito ufficiale della Formula 1 è tornato a parlare del suo ex team, mai così in crisi. Secondo l’ex dirigente di Maranello, al Cavallino l’ultima cosa che serve è agire d’impulso e rivoluzionare tutto: “La Ferrari ha molto lavoro da fare per tornare competitiva. Una reazione impulsiva non risolve mai un problema: serve un piano strutturato e il tempo che serve a metterlo in pratica. La squadra ha bisogno di essere rafforzata, non di una rivoluzione”.

Brawn predica pazienza: “Ho avuto la fortuna di vedere gran parte delle 1000 gare della Ferrari, compreso naturalmente un periodo memorabile di lavoro. Ho dei bei ricordi del mio periodo a Maranello. Abbiamo ottenuto grandi successi, ma solo dopo alcuni anni di duro lavoro per mettere a posto le fondamenta”.

L’ex dt ha confessato di essersi emozionato dopo aver visto Mick Schumacher sulla F2004: “Quella macchina mi è sempre stata a cuore. È stato meraviglioso rivederla nelle mani di Schumi Jr. Michael è stato una forza della natura nella macchina con cui ha vinto il settimo titolo mondiale. Suo figlio sta guidando in maniera eccellente in Formula 2, è in testa al campionato: se continuerà così sarà sicuramente in griglia di partenza in Formula 1“.

Schumi Jr. potrebbe scendere in pista nella classe regina in occasione delle prove libere del Nürburgring, che ospiterà il Gran Premio dell’Eifel l’11 ottobre. Il pilota tedesco dovrebbe girare con l’Alfa Romeo. “Stiamo naturalmente monitorando gli sviluppi in corso intorno a Mick Schumacher. C’è stata la conferma da parte della Ferrari che quest’anno dovrebbe ottenere la possibilità di svolgere una sessione di prove libere. Sarebbe ovviamente una storia incredibilmente emozionante se questo accadesse sul nostro circuito, che è stato il ‘salotto’ del padre e a cui abbiamo anche dedicato una curva”, ha detto l’amministratore delegato del Nürburgring, Mirco Markfort, al Kolner Express.

16-09-2020