F1, dall'Inghilterra: scambio Leclerc-Hamilton tra Ferrari e Mercedes

La clamorosa indiscrezione arriva da Sky Sports F1 Uk: l'inglese ha il contratto in scadenza e non ha ancora rinnovato

12-03-2023 12:24

Dall’Inghilterra arriva una bomba di mercato F1. Secondo Sky Sports F1 Uk, infatti, sarebbe alla viste un clamoroso scambio di piloti tra la Ferrari e la Mercedes. Il monegasco Charles Leclerc farebbe le valigie per accasarsi alla casa tedesca che non rinnoverebbe con Lewis Hamilton, lasciandolo libero di accordarsi con la Rossa.

I fatti sono questi: Hamilton ha il contratto in scadenza e ancora non ha rinnovato. Leclerc ha incontrato John Elkann, molto deluso dopo il ritiro in Bahrain. Ma soprattutto consapevole che la Red Bull sia ancora più avanti.