F1, Damon Hill striglia la Ferrari e spiega perché le cose non funzionano

L'iridato Williams: "Non si capisce chi comanda, servono polso e idee chiare come con Todt e Brawn".

26-06-2023 18:41

In una intervista a ‘Express Sport’ Damon Hill, campione del mondo 1996, ha cercato di spiegare la crisi Ferrari: “Non si capisce chi comanda; la priorità è pensare a loro stessi piuttosto che ai rivali. Il male della ‘Rossa’ è al proprio interno: per un marchio così importante ci vuole una guida che abbia il giusto polso e imponga linee chiare, come accadeva ai tempi di Jean Todt e Ross Brawn; è ciò che manca adesso”.

C’è da dire invero che l’anno ‘zero’ di Frederic Vasseur impianta le basi per rivoluzionare la squadra, specie a livello di ingegneri, nella stagione 2024, quella in cui il Team Principal transalpino sarà oggetto di veri giudizi.