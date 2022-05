F1, disavventura per Leclerc: incidente a Monaco con la Ferrari 312 B3-74

15-05-2022 18:48

Disavventura per l’alfiere della Ferrari Charles Leclerc, che in questo fine settimana si trovava a casa sua, a Montecarlo, per esibirsi al volante della Ferrari 312 B3-74 al Gran Premio Storico di Monaco.

Il Predestinato ha guidato la macchina che fu di Niki Lauda e Clay Regazzoni nel corso del campiona del mondo 1974 e nella prima parte della stagione 1975. Tuttavia, il monegasco è stato vittima di un forte imbarazzo quando ha perso il controllo ed è finito contro le barriere laterali, danneggiando pesantemente l’ala anteriore della vettura.

I meccanici ora dovranno studiare l’accaduto, dato che Leclerc lamenta una perdita dei freni nel passaggio finale. Questo il tweet della Scuderia Ferrari:

“Charles si è divertito molto nella gara spettacolo del Gran Premio Storico di Monaco, guidando la 312 B3-74 di Niki Lauda, fino a quando un problema ai freni ha messo fine alla corsa nel suo ultimo giro”.

OMNISPORT