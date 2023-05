F1, Domenicali bacchetta Verstappen: "Non deve essere egoista"

Il presidente e CEO del Circus iridato ha parlato dell'opinione sulle Sprint del due volte campione del mondo.

21-05-2023 23:28

Questo doveva essere il fine settimana di Imola, per la prima delle due corse in Italia del Mondiale 2023 di Formula 1. Ma per il maltempo che sta continuando a colpire l’Emilia-Romagna, la gara è stata addirittura cancellata e non verrà recuperata durante il corso della stagione. Il favorito d’obbligo sarebbe stato di certo Max Verstappen, campione in carica, attuale leader iridato e vincitore a Imola negli ultimi due anni.

A tenere banco nelle ultime settimane sono state anche le sue parole molto critiche nei confronti dei weekend di gara con la Sprint, come già accaduto in questo inizio di campionato a fine aprile in quel di Baku. Un format che continua a non piacere a Verstappen, che aveva infatti detto frasi come: “Sto facendo solo il mio dovere” e “se andrà avanti così non resterò a lungo”.

In un’intervista al Daily Mail, il presidente e CEO del Circus iridato Stefano Domenicali ha bacchettato un po’ Verstappen per quelle parole: “Non voglio una società in cui le persone non possono dire ciò che vogliono, ma i piloti a volte devono ricordare che fanno parte di un quadro più ampio. Non dobbiamo essere egoisti. A volte uscire dalla nostra zona di comfort non è facile, ma non possiamo essere pigri”.

Domenicali ha così aggiunto sulle Sprint: “Possiamo rivedere alcune specifiche del format dei weekend Sprint alla fine della stagione. Non ci saranno Sprint ogni fine settimana. Abbiamo un nuovo pubblico e dobbiamo offrire un buon rapporto qualità-prezzo a ogni sessione, non lasciare che tutti girino in tondo a beneficio esclusivo di ingegneri e piloti”.

Infine, sulla possibilità che Verstappen lasci presto la Formula 1, Domenicali ha detto: “Ho discusso di questo con Max prima dell’ultima gara a Miami. Mi ha detto che amava questo sport e quello che stava facendo. È campione del mondo e sta lottando per un terzo titolo. È nato in macchina. Direi che forse resterà più a lungo di me. Non è un problema”.