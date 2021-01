F1, Domenicali: "Hamilton non mi ha detto se rinnoverà con Mercedes"

In questi giorni nel circus della Formula Uno tiene sicuramente banco la questione legata al calendario della prossima stagione con GP a rischio e altri che invece potrebbero rientrare e candidarsi per la prossima stagione che sta per accendere i motori.

Ma un altro aspetto è sicuramente importante e non da sottovalutare ovvero il (fin’ora) mancato rinnovo contrattuale di Lewis Hamilton con la Mercedes. Il pilota inglese infatti, che nell’ultimo campionato ha conquistato il settimo titolo in carriera che gli ha permesso di eguagliare una leggenda come Michael Schumacher, dallo scorso 1 gennaio è ufficialmente disoccupato in attesa che arrivi la fumata bianca con la scuderia della Stella che però tarda ancora ad arrivare.

Sulla questione ha esternato il proprio punto di vista anche Stefano Domenicali, nuovo CEO della Formula Uno: “Abbiamo parlato nel periodo natalizio – ha dichiarato Domenicali a Sky Sport – Si sta preparando, ma non mi ha detto se firmerà o meno il rinnovo con la Mercedes. Ha una grande opportunità, non solo in termini di sport, per essere il più forte del mondo. Può continuare ad avere un ruolo che va oltre la dimensione sportiva. Essere campione è una cosa, ma un’altra è farlo in un’altra dimensione. Quindi sono convinto e spero, soprattutto come parte interessata, che tutto possa essere risolto in fretta”.

