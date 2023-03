Le parole del dirigente della Formula 1 sulle prove libere

27-03-2023 16:02

Il CEO della F1, Stefano Domenicali, era presente all’esordio del Motomondiale a Portimao in occasione dell’avvio del Motomondiale 2023.

Intervistato da Sky Sport, il dirigente della F1 ha parlato dell’utilità delle prove libere per quanto riguarda la Formula 1 spiegando che: “Io faccio parte del partito che vorrebbe limitare al minimo le prove libere, che interessano solo agli ingegneri e per niente ai telespettatori. Ne sono un fautore”.

In seguito aggiunge che: “Stiamo già lavorando per modificare qualcosa in questo verso. Questa sarà la mia proposta nelle prossime riunioni che avremo. Ogni volta che le monoposto scenderanno in pista deve esserci qualcosa per cui vale la pena lottare. Ovviamente la domenica non verrà modificata in quanto rappresenta un momento molto importante per tutti gli appassionati”.

Meno prove e più gare con punti o posizioni in palio in vista della domenica. Che la Formula Uno vada a mutuare l’idea della MotoGP facendo anche lei dei fine settimana conditi sempre dalle Sprint Race del sabato? Nelle prossime settimane vedremo le decisioni di Domenicali